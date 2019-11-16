Стамбул, Турция, , 22:47 — REGNUM Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что нужно отличать курдских террористов от курдского народа, об этом 16 ноября сообщает Anadolu Ajansi.

«Неправильно называть представителей Отрядов народной самообороны в качестве курдов», — подчеркнул Эрдоган, выступая на церемонии открытия социальных учреждений в Стамбуле.

Глава Турции отметил, что курдские повстанцы, сражающиеся с террористами в Сирии, сами являются террористами. Что касается курдского народа, то его Эрдоган определил как братский.

Как сообщало ИА REGNUM, Отряды народной самообороны обвиняются правительством Турции в связях с Рабочей партией Курдистана, сражающейся на протяжении 30 лет с властями страны за право обладания собственной автономией.

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