Багдад, , 22:29 — REGNUM Власти Ирака закрыли два контрольно-пропускных пункта на границе с Ираном в условиях акций протестов в Исламской Республике, об этом 16 ноября сообщает Anadolu Ajansi.

«Перемещения людей на границе Ирана с Ираком полностью перекрыто», — отмечает издание, подчеркивая, что решение было принято по просьбе иранских властей.

Как сообщало ИА REGNUM, акции протеста в Иране вспыхнули после того, как власти страны приняли решение поднять цены на бензин. В Ираке также происходят антиправительственные выступления, продолжающиеся с начала октября 2019 года.

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