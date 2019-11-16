Киев, 16 ноября 2019, 17:51 — REGNUM На Украине сотрудники полиции задержали председателя «Укрэксимбанка» Александра Гриценко, сообщает 16 ноября УНН со ссылкой на источник.
«Есть информация о задержании главы банка Гриценко. Это не похищение», — сказал источник.
Более подробной информации не сообщается.
Напомним, ранее СМИ на Украине сообщили, что Александр Гриценко якобы был похищен.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-замглавы администрации президента Украины Андрей Портнов заявил, что окружение пятого президента страны Петра Порошенко украло из государственного «Укрэксимбанк» $76,6 млн через компанию «Богдан Моторс».
Он сообщил, что корпорация «Богдан», которую возглавляет экс-замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны Олег Гладковский, брала кредиты у госбанка под 0,09%, а потом украла кредитные деньги.
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