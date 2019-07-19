Киев, 19 июля 2019, 18:10 — REGNUM
Окружение пятого президента Украины Петра Порошенко украло из государственного «Укрэксимбанк» $76,6 млн через компанию «Богдан Моторс». Об этом 19 июля написал на своей странице в Фейсбук юрист, экс-замглавы администрации президента Андрей Портнов.
Он сообщил, что корпорация «Богдан», которую возглавляет экс-замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны Олег Гладковский, брала кредиты у госбанка под 0,09%, а потом украла кредитные деньги.
Как сообщало ИА REGNUM, 19 июля детективы Национального антикоррупционного бюро провели обыски в компании «Богдан Моторс». Напомним, автосборочный завод №2 компании «Богдан Моторс» произвел и поставил Вооруженным силам Украины скандальные санитарные автомобили «Богдан 2251». Их поставки происходили в рамках тайного государственного оборонного заказа.
Следственные действия НАБУ проводятся в ходе расследования фактов «растраты государственного имущества в особо крупных размерах должностными лицами Минобороны Украины и Генштаба ВСУ в 2015—2018 годах». Правовая квалификация — ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.
Должностных лиц компании подозревают в том, что они «незаконно внесли в государственный оборонный заказ специальный автомобильный транспорт и осуществили его закупку по завышенным ценам».