Киев, , 18:10 — REGNUM

Окружение пятого президента Украины Петра Порошенко украло из государственного «Укрэксимбанк» $76,6 млн через компанию «Богдан Моторс». Об этом 19 июля написал на своей странице в Фейсбук юрист, экс-замглавы администрации президента Андрей Портнов.

«Друзья, кроме позитивных новостей о сегодняшних обысках в структурах Порошенко, информирую, что мы начинаем новый пакет антикризисных мер по миллиардным хищениям в подконтрольном Порошенко государственном Укрэксимбанке. Напомню, что банк возглавляет родственник Порошенко, который, создав устойчивую преступную организацию, за счёт государства рассрочил и списал кредиты подконтрольных Порошенко компаний Богдан Моторз, автомобильной группы Богдан и Автосборочному заводу N2. Общая сумма хищений около двух миллиардов грн», — отметил Портнов.

Он сообщил, что корпорация «Богдан», которую возглавляет экс-замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны Олег Гладковский, брала кредиты у госбанка под 0,09%, а потом украла кредитные деньги.

«Преступники снижали себе кредитные ставки до 0,09 процента годовых, потом украли кредитные деньги, после чего второй раз ограбили государственный банк на такую же сумму, получив на просроченные кредиты дополнительные деньги за счёт докапитализации банка государством», — добавил Портнов.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июля детективы Национального антикоррупционного бюро провели обыски в компании «Богдан Моторс». Напомним, автосборочный завод №2 компании «Богдан Моторс» произвел и поставил Вооруженным силам Украины скандальные санитарные автомобили «Богдан 2251». Их поставки происходили в рамках тайного государственного оборонного заказа.

Следственные действия НАБУ проводятся в ходе расследования фактов «растраты государственного имущества в особо крупных размерах должностными лицами Минобороны Украины и Генштаба ВСУ в 2015—2018 годах». Правовая квалификация — ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

Должностных лиц компании подозревают в том, что они «незаконно внесли в государственный оборонный заказ специальный автомобильный транспорт и осуществили его закупку по завышенным ценам».