Париж, , 16:33 — REGNUM Правоохранительные органы Франции применили слезоточивый газ против демонстрантов на юге и западе Парижа, об этом 16 ноября сообщает Reuters.

Французская полиция перед протестующими

Многие манифестанты, одетые в желтые жилеты, поджигали мусорные баки, сооружали баррикады, а также бросали в сотрудников полиции подручные предметы, чем и вынудили их на ответные действия.

Акции протеста людей в желтых жилетах продолжаются год, они вспыхнули после того, как власти страны приняли решение поднять цены на топливо. За последнее время манифестации значительно ослабли.

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