Москва, , 16:07 — REGNUM Министерство иностранных дел Российской Федерации опровергло информацию о том, что российские власти готовы передать Украине арестованные в Керченском проливе суда украинских ВМС ещё до саммита в «нормандском формате». Соответствующее заявление распространила сегодня, 16 ноября, пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

МИД РФ Дарья Антонова © ИА REGNUM

На Смоленской площади заявили, что, в принципе, Украина может вернуть свои корабли — два бронированных катера и один буксир — когда захочет, но при этом они должны быть сохранены, как вещественные доказательства. Никакой привязки к саммиту «нормандской четверки» в этом деле нет.

Напомним, ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника написала, что Россия якобы готова вернуть Украине арестованные в Керченском проливе корабли до проведения саммита «нормандской четверки». Утверждалось, что идет согласование места и времени передачи.