Вашингтон, , 06:46 — REGNUM Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг согласился с президентом США Дональдом Трампом по вопросу увеличения расходов на оборону членами альянса до 2% ВВП, сообщила 15 ноября пресс-служба американского Белого дома.

«Президент и генеральный секретарь согласились с тем, что все союзники должны достичь целевого показателя расходов на оборону, составляющего 2% ВВП», — говорится в распространённом заявлении.

Вместе с тем отмечается, что с момента вступления Трампа в должность президента в 2017 году, оборонные бюджеты союзников по НАТО увеличились более чем на $100 млрд.

Напомним, обязательство увеличить свои военные расходы до 2% ВВП за десять лет европейские страны взяли на себя в ходе саммита НАТО, который проходил в Уэльсе в 2014 году. Повышение взносов стран НАТО в бюджет организации являлось одним из основных предвыборных обещаний Трампа. Он считает, что союзники США должны платить Вашингтону за безопасность.

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