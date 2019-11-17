Додома, , 10:33 — REGNUM Министерство иностранных дел и восточноафриканского сотрудничества Танзании передало Институту по предупреждению и борьбе с коррупцией (Takukuru) папку с делами для проведения расследования случаев отмывания денег в посольстве Танзании в Эфиопии.

По информации танзанийского новостного издания Mwananchi, генеральный секретарь Министерства иностранных дел и восточноафриканского сотрудничества Фараджи Мпепе передал документы 15 ноября 2019 года заместителю генерального директора, бригадному генералу Институт Джону Мбунго в городе Дар-эс-Саламе.

Данная мера последовала вследствие кампании правительства Танзании во главе с президентом Джоном Магуфули по борьбе с коррупцией и отмыванием денег стране.

Расследование проводится после получения сведений о совершении преступления, связанного с отмыванием/растратой денежных средств в посольстве Танзании в Эфиопии. О количестве утраченных средств станет известно лишь после расследования.