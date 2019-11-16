Кишинёв, , 04:05 — REGNUM Тверской суд Москвы 15 ноября заочно арестовал экс-председателя Демпартии Молдавии олигарха Владимира Плахотнюка по делу о контрабанде наркотиков организованной группой лиц. Как передает ИА REGNUM, в суде сообщили, что принято решение заочно арестовать Плахотнюка на два месяца с момента его задержания или экстрадиции в РФ.

В целом же, согласно предъявленной статье, Плахотнюку грозит от 15 до 20 лет тюрьмы или пожизненное заключение, либо штраф в размере 1 млн. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российские правоохранительные органы обвинили Плахотнюка в организации заказного убийства и руководстве международным наркокартелем, переправлявшим гашиш из Северной Африки в СНГ. По этим делам в отношении олигарха также вынесено решение о заочном аресте.

Сам Плахотнюк после бегства из Молдавии в июне 2019 года предположительно находится в США.