Душанбе, , 23:18 — REGNUM Решением Верховного суда в Таджикистане будет закрыто около 40 интернет-сайтов, которые имеют отношение к различным организациям и движениям, признанным властями страны террористическими и запрещёнными не её территории.

Как отмечают в пресс-центре Верховного суда, интернет-сайты перечня принадлежат таким запрещенным на территории Таджикистана организациям как «Паймони миллии Точикистон», Партия исламского возрождения Таджикистана и т.д.

В пресс-центре также напомнили, что 15 августа 2019 года Верховный суд признал «Паймони миллии Точикистон» террористическо-экстремистской организацией и закрыл интернет-ресурсы этой организации.