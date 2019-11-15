Анкара, , 21:56 — REGNUM Президент России Владимир Путин намерен приехать в Турцию в январе 2020 года, сообщает 15 ноября телеканал CNN Turk.

Владими Путин и Реджеп Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

Телеканал утверждает, что такие данные получены от пресс-секретаря турецкого президента Ибрагима Калына.

По его словам, визит Владимира Путина в Турцию должен состояться в первых числах января 2020 года.

Подтверждения этой информации со стороны России пока нет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что поводом для встречи президентов Путина и Эрдогана может стать сдача в эксплуатацию газопровода «Турецкий поток».

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