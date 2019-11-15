Вашингтон, , 21:41 — REGNUM О небывалых двойных стандартах нынешнего американского правосудия заявил 15 ноября президент Соединённых Штатов Дональд Трамп в Twitter.

Дональд Трамп Gage Skidmore

Комментируя обвинительный приговор, вынесенный Роджеру Стоуну, президент Штатов отметил, что его политические противники намерены надолго упрятать его бывшего помощника в тюрьму.

Роберта] Мюллера? Разве они не врали?» Трамп «А как насчёт лживой Хиллари Клинтон, Джеймса Коми, Адама Шиффа и даже [американского спецпрокурора? Разве они не врали?»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Стоуну 15 ноября вынесен обвинительный приговор по всем семи пунктам обвинения, в том числе во введении следствия в заблуждение и в давлении на свидетеля.

Кроме того, его считают (хотя это ещё не доказано судом) причастным к дискредитации экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон, которая была политическим оппонентом Трампа в ходе избирательной кампании 2016 г.

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Напомним, Джеймс Коми — бывший глава ФБР, Адам Шифф — председатель комитета по разведке палаты представителей США.

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