Париж, , 20:42 — REGNUM Три участника встречи «нормандской четвёрки» подтвердили, что готовы ехать в Париж на саммит, сообщает 15 ноября Bloomberg.

По данным администрации французского президента, саммит состоится 9 декабря в Париже. Как федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, так и украинский президент Владимир Зеленский подтвердили своё участие в предстоящих переговорах.

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Напомним, четвёртым участником встреч в «нормандском» формате является Россия. Российская сторона пока не подтвердила своего участия во встрече 9 декабря в Париже.

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