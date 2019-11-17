Стокгольм, , 12:40 — REGNUM Власти США в настоящий момент расследуют, представляет ли популярное китайское приложение TIktok угрозу для национальной безопасности страны. Приложение также популярно на территории Скандинавии, и теперь шведские политики выступили с поддержкой решения продолжить расследование в отношении TIktok. Об этом заявило шведское издание SVT Nyheter.

Представитель Шведских демократов по вопросам внешней политики Маркус Вихель выразил уверенность, что подобное расследование властей США вполне оправдано.

«Использование китайским режимом своих граждан и компаний для преследования своих национальных интересов на территории других стран является общеизвестным фактом. Одним из таких интересов не в самую последнюю очередь являются информационные технологии, о чем свидетельствует история с Huawei», — заявил Маркус Вихель.

Представитель шведской партии Зелёных по юридическим вопросам Расмус Линг также призвал к бдительности.

«Необходимо очень серьезно относится к подобному виду риска. Многие режимы пытаются получить разного рода информацию, поэтому нужно быть бдительными в отношении того, что угрожает безопасности Швеции. Это относится к недавнему развитию технологий, где Китай проявляет свою активность», — заявил Расмус Линг.