Бишкек, , 19:03 — REGNUM Президент Турции Реджеп Эрдоган принял решение о депортации 959 оказавшихся в турецких тюрьмах боевиков террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в том числе — 23 граждан Киргизии, передает онлайн-издание «Hurriet».

Также депортации подлежат свыше 250 боевиков, являющихся гражданами других стран постсоветского пространства: России — 99, Узбекистана — 82, Азербайджана — 29, Таджикистан 21, Казахстана — 10, Туркмении — 6 и Украины — 4.

Отмечается, что в ходе проходивших на территории Турции антитеррористических мероприятий были задержаны 2 782 человека, причастных к деятельности ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также арестовано 843 боевика этой террористической группировки.

Кроме того, турецким пограничникам удалось поймать на границе с Сирией 191 члена «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), пытавшихся незаконно попасть в Турцию. Еще 98 человек, причастных к этой террористической группировке, бежали из Сирии и сдались турецким силам безопасности.