Рига, , 18:07 — REGNUM Посольство России в Риге прокомментировало решение Конституционного суда Латвии о переводе обучения в частных школах Латвии на латышский язык. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном посольством РФ 15 ноября.

Российские дипломаты подчёркивают, что судебная система Латвии весьма «специфично» трактует нормы международного права.

«Вердикт Конституционного суда относительно легитимности применения образовательных поправок по отношению к частным школам — это еще одно свидетельство того, что латвийская судебная система очень избирательно и специфично трактует нормы международного права, призванные защитить представителей нацменьшинств. У русскоязычных детей отняли последнюю возможность получить образование на родном языке в собственной стране даже на коммерческой основе», — указано в заявлении Посольства Российской Федерации.

Как сообщало ИА REGNUM, Конституционный Суд Латвии признал законность установления языковых норм преподавания со стороны государства в частных школах республики. В мотивационной части решения Конституционного Суда Латвии относительно языка преподавания в частных школах было сказано:

» Принимая во внимание исторические обстоятельства, которые появились в результате длительной оккупации и русификации, а также существующую ситуацию с использованием государственного языка Конституционный Суд считает, что законодатель, регулируя использование языка в учебных процессах в частных учебных заведениях, обеспечил соответствующее соотношение государственного языка к другим, в достаточной степени для того, чтобы национальные меньшинства сохранили свою идентичность».

Таким образом, до 1 сентября 2021 года в Латвии произойдёт полный перевод школьного обучения на латышский язык.

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