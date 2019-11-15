Рига, , 16:36 — REGNUM Конституционный суд (КС) Латвии в ближайшее время даст правовую оценку законности введения образования в вузах и детских садах исключительно на латышском языке. Об этом сообщает портал LSM.

Отмечается, что Конституционный суд Латвии уже признал абсолютную законность перевода образования исключительно на латышский язык в средних государственных школах, а также признал законность установления языковых норм преподавания со стороны государства в частных школах страны.

О продолжении процесса рассмотрения дел о языке образования рассказала председатель Конституционного суда Латвии Инета Зиемеле.

«Государство, действуя во благо общества, вправе устанавливать единые стандарты образования, — сказала судья. — Если семья выбирает частное учебное заведение, но с другой стороны желает, чтобы оно было лицензировано государством, то в этот момент появляется необходимость соответствовать введённым государством стандартам образования».

Отметим, что решение Конституционного суда Латвии открывает дорогу к полному переводу школьного образования в стране исключительно на латышский язык.