Нальчик, , 13:51 — REGNUM В Кабардино-Балкарии назначен глава правительства. Руководитель республики Казбек Коков 15 октября подписал указ о назначении на эту должность Алия Мусукова. Напомним, он возглавлял и прежний состав правительства субъекта, который сложил полномочия после инаугурации нового главы Кабардино-Балкарии.

Как сообщало ИА REGNUM, кандидатуру на должность председателя правительства республики внес на рассмотрение в парламент Кабардино-Балкарии глава региона Казбек Коков. Вчера, 15 октября, в ходе заседания законодательного органа за Мусукова проголосовали все 70 депутатов парламента.

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Алию Мусукову 50 лет, он уроженец села Хабаз Зольского района республики. Правительство Кабардино-Балкарии он возглавляет с 2014 года.