* талибов — запрещённая в России организация

Лашкаргах, Афганистан, , 16:12 — REGNUM 14 ноября официальные представители 205 корпуса Национальной армии Афганистана заявили, что на территории афганской провинции Гильменд (столица провинции — г. Лашкаргах) в результате операции, проведенной Национальными силами безопасности и обороны, было ликвидировано по меньшей мере 36 боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), еще несколько получили ранения различной степени тяжести.

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», операция Национальных сил безопасности и обороны Афганистана по уничтожению талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) была проведена на территории уезда Гармсир провинции Гильменд.

По словам официальных представителей 205 корпуса Национальной армии Афганистана, в результате операции Национальных сил безопасности и обороны было также уничтожено три укрытия талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), вместе со всем хранившимся там оружием и боеприпасами.

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.