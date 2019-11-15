Екатеринбург, , 14:17 — REGNUM Зарплата главы Екатеринбурга Александра Высокинского может увеличиться в 2020 году. Данные приведены в проекте бюджета города на 2020 год, документ размещён на портале горадминистрации.

Александр Высокинский Алексей Колчин © ИА REGNUM

Предлагается увеличить зарплату главе на 169 тысяч рублей в год. На содержание градоначальника предложено выделить 4 млн 205 тысяч рублей, что будет на 4,18% больше, чем в 2019 году.

Повышение зарплаты будет обсуждено на публичных слушаниях в мэрии города 29 ноября 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, мэру Екатеринбурга пытались повысить зарплату в 2018 году. Однако это привело к скандалу на федеральном уровне: в генсовете «Единой России» призвали отменить принятое решение и гордума была вынуждена вернуть градоначальнику прежнюю зарплату.

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