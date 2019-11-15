Джакарта, , 13:04 — REGNUM Посол Японии в Индонезии Масафуми Исии встретился с министром-координатором по морским делам и инвестициям Лухутом Бинсаром Панджаитаном, чтобы обсудить сотрудничество, связанное с увеличением экспорта, сообщает Antara.

«Я встретился с Лухутом Бинсаром Панджаитаном, чтобы выразить желание сотрудничать», — заявил посол Масафуми Исси в офисе министерства по морским и инвестиционным вопросам в Джакарте.

В дополнение к сотрудничеству по увеличению экспорта, стороны также обсудили возможности по передаче технологий и развитие инфраструктуры.

Известно, что правительство Индонезии интенсивно изучает возможности сотрудничества с Японией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр-координатор по морским делам и инвестициям Индонезии Лухут Бинсар Панджаитан заявил, что будет сопровождать президента Джоко Видодо в Южную Корею.

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