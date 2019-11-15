Афины , , 11:30 — REGNUM Президент Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов назвал инцидент в Грузии в июне этого года попыткой госпереворота с антиправославными и антироссийскими целями. Об этом 15 ноября сообщает ТАСС.

Гаврилов возглавляет российскую парламентскую делегацию на проходящем 14−15 ноября в Афинах заседании международного секретариата, председателей и докладчиков комиссий МАП. Президент ассамблеи православия рассказал, что руководство международного секретариата МАП обсудило в Афинах последствия грузинского инцидента. Было установлено, что официальная власть Грузии предоставила все необходимые гарантии безопасности по организации сессии в июне. Однако радикальные силы выступили с попыткой антиправославного и антироссийского переворота.

Межпарламентская ассамблея православия МАП создана в 1993 году по инициативе парламента Греции. Сейчас ассамблея объединяет 27 государств, проводит координацию законотворческой деятельности и содействие принятию национальными парламентами законов, способствующих распространению православных идей в обществе.

Напомним, 20 июня несколько тысяч демонстрантов вместе с оппозицией пытались прорваться в здание парламента Грузии, требовали отставки главы МВД и спикера. Полиция разогнала митинг. Были пострадавшие и задержанные. Причиной митинга стало обернувшееся скандалом участие депутата Государственной думы Сергея Гаврилова и других делегатов из России в 26-й сессии Генеральной ассамблеи МАП в Тбилиси. Возмущение оппозиционных депутатов вызвало то, что их коллега из России вел заседание, сидя в кресле председателя национального парламента.