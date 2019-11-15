Киев, , 11:28 — REGNUM Всемирный банк приветствует принятие в первом чтении законопроекта об открытии рынка земли на Украине. Об этом, как передает информационное агентство УНИАН, сообщили в пресс-службе организации.

«Мы ждем принятия закона в целом и принятия пакета законов, предотвращающих концентрацию земли в одних руках и обеспечивающих прозрачность», — добавили в пресс-службе Всемирного банка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что парламент сначала примет закон о рынке земли, а затем, в будущем, возможно, будет проведён референдум касательно возможности продажи земли иностранцам.

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