Киев, , 08:23 — REGNUM Референдум о продаже земли иностранцам состоится на Украине после принятия закона о продаже земли, заявил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков 14 ноября в эфире телеканала «1+1».

"Провести референдум о доступе иностранцев к рынку земли в ближайшее время невозможно. Сначала оборот земель запустят для украинцев, а уже после того, как граждане увидят, как это работает воочию, пройдёт референдум», — рассказал Разумков.

Он уточнил, референдум могут провести до 2024 года, но для начала нужно принять закон о проведении референдума.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины Давид Арахамия заявил, что референдума по «земельному» вопросу не стоит ожидать в ближайшем времени, поскольку на Украине вообще нет закона о народном волеизъявлении.

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