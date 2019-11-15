Вашингтон, , 11:05 — REGNUM Представитель Республиканской партии в Конгрессе США Адам Кинзингер прокомментировал последние события в Грузии. Конгрессмен заявил, что был шокирован решением парламента Грузии провалить обещанную реформу перехода на пропорциональную систему. Об этом 15 ноября сообщает Первый канал Грузинского телевидения.

Кинзингер выразил надежду, что власти Грузии все-таки выполнят свое обязательство, взятое как перед международным сообществом, так и перед грузинским народом, и осуществят реформу. «Я надеюсь, что эта ситуация исправится ‑ и исправится очень скоро», — заявил Кинзингер.

Конгрессмен призвал возобновить работу над реформой, принятие которой защитит от «российской агрессии».

«Грузия — это не Россия, и грузинский народ требует и заслуживает большего, чем то, что сегодня показал его парламент. Я призываю официальные лица Грузии немедленно возобновить работу над этим важным пакетом реформ. Мы хотим, чтобы правительство Грузии было большим союзником Запада. Провал этих конституционных изменений будет самым большим подарком для Владимира Путина и уничтожит прогресс, достигнутый Грузией в избавлении от агрессивной российской политики»

Добавим, Адам Кинзингер является автором акта в поддержку Грузии, единогласного принятого палатой представителей Конгресса США. В начале ноября Кинзингер побывал в Грузии, в ходе своего визита встретился с премьером Георгием Гахария, побывал на «линии российской оккупации» и всячески выражал поддержку суверенитету и территориальной целостности Грузии, ее вступлению в НАТО.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Содокладчики группы мониторинга в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ)Титус Корлатини(Румыния) и Клод Керни (Франция) выразили глубокое сожаление в связи с провалом конституционных изменений парламентом Грузии и также призвали грузинские власти продолжить работу над реформой.

Напомним, 14 ноября парламент Грузии провалил законопроект о переходе от смешанной к пропорциональной системе выборов. За изменения проголосовал 101 депутат, тогда как для принятия конституционных поправок требовались 113 голосов. 39 депутатов от правящей партии «Грузинская мечта» воздержались от голосования. Таким образом, выборы в 2020 году пройдут по смешанной системе (в мажоритарных округах и по партийным спискам), с 3-процентным барьером и предоставляемым политическим партиям правом создавать блоки.

Сейчас в Тбилиси продолжается протестная акция. Митингующие перекрыли центр города 14 ноября. На ночь установили палаточный лагерь на проезжей части проспекта Руставели и заявили, что не уйдут оттуда, пока парламент не проголосует за избирательную реформу.

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