Сантьяго, , 10:54 — REGNUM Депутаты Национального конгресса Чили 15 ноября согласовали дорожную карту по разработке новой конституции для страны. Текст соглашения с перечислением конкретных шагов выложил на своей странице в Twitter председатель Сената Хайме Кинтана.

«Сегодня исторический день для Чили. На протяжении трех десятилетий неоднократно предпринимались попытки изменить конституцию», — написал сенатор в сообщении.

Согласно принятому соглашению, в апреле 2020 года в стране будет проведен референдум, на котором гражданам Чили зададут два вопроса: «Вы поддерживаете принятие новой конституции?» и «Кто должен разработать новую конституцию — Учредительное собрание или Смешанное учредительное собрание?».

Стоит отметить, что в Учредительное собрание войдут только те, кого изберут граждане для составления новой конституции. В Смешанном учредительном собрании также будут участвовать парламентарии.

Ранее сообщалось, что оппозиция выступила единым фронтом за принятие новой конституции. С соответствующим заявлением выступили все оппозиционные партии парламента, которые вместе составляют большинство в Национальном конгрессе. В Чили долгое время происходили массовые акции протеста с требованиями новой конституции, которые перерастали в беспорядки.

Напомним, нынешняя конституция Чили была принята в 1980 году.