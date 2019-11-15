Афины , , 09:21 — REGNUM О гонениях на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) рассказала российская делегация на заседании международного секретариата Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) в Афинах. Об этом сообщил 15 ноября журналистам президент МАП, глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов (КПРФ).

Он уточнил, что на заседании был представлен пакет документов о гонениях на УПЦ и захватах храмов. Представители Греции, по его словам, спокойно выслушали позицию России и приняли документы.

По мнению Гаврилова, греки не хотели бы поднимать конфликтные темы, ведь Украина далека, не очень понятна и неинтересна. Но российская делегация будет возвращаться к этой теме, так как многие о нападках на УПЦ не знают. 14 ноября, добавил он, была издана книга на английском языке о преследованиях и гонениях на церковь на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября на заседании секретариата МАП Гаврилов рассказал о противоправном захвате десятков храмов УПЦ и назвал это терроризмом.

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