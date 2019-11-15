Санкт-Петербург, , 08:51 — REGNUM Смольный определился с тем, насколько возрастет стоимость проезда в городском общественном транспорте Петербурга с 1 января 2020 года. Напугав горожан 15-рублевым подорожанием, власти на 5 рублей «сдали назад». Между тем, проект бюджета города на 2020 год таит в себе высокую вероятность еще одно скачка цен на транспорт.

Поезд метро Дарья Драй © ИА REGNUM

Как сообщили в аппарате вице-губернатора Эдуарда Батанова, разовый проезд в наземном пассажирском транспорте будет стоить с января 50 рублей, в метрополитене — 55 рублей. Таким образом, повышение составит +10 рублей на всём транспорте, по сравнению с действующими тарифами.

«Для владельцев проездных билетов стоимость проезда — как в метро, так и в наземном транспорте Петербурга — с 1 января 2020 года увеличится на 4%», — пояснили в Смольном.

Как утверждают в городском правительстве, повышение тарифов вызвано тем, что городские субсидии перевозчикам, покрывающие разницу между себестоимостью поездки и действующим тарифом, в значительной своей части уходят на «спонсирование» поездок многочисленных туристов, посещающих Петербург. В связи с этим бюджетные субсидии решено сократить, а тариф — повысить.

В настоящее время, по подсчетам Смольного, наличной оплатой проезд в общественном транспорте пользуются 15% пассажиров, еще 33% — единой транспортной картой «Подорожник», 42% — иными проездными билетами (для пенсионеров, студентов, школьников и других льготных категорий), 10% платят за проезд банковскими картами.

«Таким образом, стоимость проезда в общественном транспорте Петербурга для 75% пассажиров увеличится на 4%», — делают вывод чиновники.

Однако такие расклады и аргументы насчет туристов подвергли критике в городском Законодательном собрании.

«Хватит кормить нас сказками про то, что хитрые туристы за наш счет слишком дешево ездят на нашем общественном транспорте, — заявил депутат Борис Вишневский (фракция «Яблоко»). — И что сейчас мы как перестанем давать им возможность сэкономить — так сразу и заживем, восстановив справедливость. Однако, как известно, ЛЮБОЙ турист может точно так же, как петербуржец, купить «Подорожник» и ездить по нему, кладя деньги через банкомат. Для этого не надо документов. Или будем продавать «Подорожники» только по паспорту с пропиской?»

Вишневский подчеркнул, что размер субсидий перевозчикам, который заложен в принятый в первом чтении бюджет Петербурга на 2020 год, соответствует росту платы за проезд на 10 рублей для наземного транспорта и на 15 рублей — для метро, хотя сегодня обещано повышение стоимости жетона «всего» на 10 рублей. При этом ко второму чтению бюджета губернатор Санкт-Петербурга предложил сократить субсидии перевозчикам на 2,9 млрд рублей, напомнил депутат.

В частности, как сообщало ИА REGNUM, Александр Беглов считает необходимым сократить субсидию на автобусные перевозки на 2,2 млрд рублей, метрополитену — на 660 миллионов рублей. Субсидию «Горэлектротрансу» — троллейбусам и трамваям — предлагается сократить на 88 млн рублей.

«Это означает, что предусмотренные в бюджете субсидии не смогут ограничить плату за проезд в наземном транспорте 50 рублями, а в метро — 60 рублями. А нам говорят о 50 и 55 (!) рублях соответственно. Иначе говоря, экономика у Смольного не «бьется» никак. Если плата за проезд устанавливается в размере 50 и 55 рублей соответственно, то уже весной годовой объем выделенных субсидий перевозчикам оказывается истраченным. И надо или корректировать весной 2020 года бюджет, увеличивая субсидии, или сокращать объем перевозок пассажиров (увеличивая интервалы и сокращая число автобусов, троллейбусов, трамваев и поездов метро), или… правильно, повышать плату за проезд!», — делает неутешительный вывод Вишневский.

Он пообещал в ходе второго чтения бюджета настаивать на увеличении субсидий перевозчикам, чтобы исключить дальнейший рост тарифов.

Второе чтение бюджета Петербурга на 2020 год и плановый период 2021—2022 годов состоится в Заксобрании 20 ноября.

Читайте ранее в этом сюжете: Беглов намерен уменьшить субсидии на транспорт и поднять тариф в Петербурге