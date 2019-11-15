Тирана, , 09:35 — REGNUM 14 ноября премьер-министр Албании Эди Рама заявил, что отмена границ между Косово и Албанией с целью облечения процедуры перемещения товаров и людей пока не жизнеспособна, поскольку для этого необходимо согласие Сербии — в противном случае она может объявить войну Албании и Косово.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, к настоящему моменту Косово и Албания подписали немало соглашений с целью устранения барьеров между двумя республиками, однако соглашения о свободном передвижении подписано не было.

В настоящий момент Албания предлагает Косово рассматривать вопрос о свободе передвижения в контексте Балканского «мини-шенгена», а не в рамках двусторонних отношений.