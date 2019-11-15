Приштина, , 09:22 — REGNUM 14 ноября посол Великобритании в Косово Николас Абботт провел совместный ужин с главой партии «Движение за самоопределение» Альбином Курти и заместительницей председателя Демократической лиги Косово Вьосой Османи, являющимися претендентами на пост премьер-министра Косово.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, на встрече также присутствовал главы управления по политическим вопросам Министерства иностранных дел и по делам Содружества Великобритании Ричард Мур.

Напомним, в настоящий момент подходят к концу переговоры о создании «Самоопределением» и «Лигой», коалиционного правительства, однако в связи с решением Избирательной панели по апелляциям и жалобам о пересчете голосов с 1472 избирательных участков, формирование правительства Косово будет отложено ещё на несколько недель.

Читайте ранее в этом сюжете: Стартовал пересчёт голосов выборов, прошедших в Косово в октябре