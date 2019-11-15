Приштина, 15 ноября 2019, 09:24 — REGNUM В соответствии с указом президента министерство культуры и министерство сельского хозяйства Косово были перемещены в новые помещения.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, переезд не воспрепятствовал нормальной работе министерств. На новых объектах работники сталкиваются с некоторыми трудностями, например, с подключением к интернету, однако их решение требует лишь времени.
Часть трудностей была связана с транспортировкой документов. Ответственный за переезд министерств Фатмир Истрефи заявляет, что в настоящее время часть документации была отправлена на новые объекты, а часть уничтожена за ненадобностью.
Ранее служащие министерства культуры Косово протестовали в связи указом президента о переезде в новое здание.
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