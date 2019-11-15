Скопье, , 09:13 — REGNUM 14 ноября в македонском городе Куманово прошел мирный протест албанцев. Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, молодые албанцы требуют установления албанского флага на здании муниципалитета Куманово в связи с пятисотлетием города.

Протестующие обратились к главе муниципалитета Куманова с требованием уважения законного права албанцев вывешивать свой флаг в подобных ситуациях.

11 ноября в день пятисотлетия города на здании коммуны были вывешены сербский, турецкий, боснийский и румынский, но не албанский флаг. При этом албанцы составляют около 25% населения Северной Македонии и большинство населения кумановского муниципалитета.

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