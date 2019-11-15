Вашингтон, , 03:09 — REGNUM Российская сторона якобы использует конфликт в Ливии против воли народа этой страны, заявили в Госдепе США по итогам завершившегося 14 ноября раунда американо-ливийского диалога по вопросам безопасности, проходившего в Вашингтоне.

Из заявления американского внешнеполитического ведомства следует, что Вашингтон ищет способы противодействия «иностранному вмешательству» в дела Ливии, под которым понимаются действия Москвы.

В частности, интересам США, подчёркивают в ведомстве, будет способствовать прекращение наступления на Триполи, которое ведёт Ливийская национальная армия.

«Это будет способствовать дальнейшему сотрудничеству между США и Ливией в целях предотвращения необоснованного иностранного вмешательства, укрепления законной государственной власти и решения вопросов, лежащих в основе конфликта», — объяснили в Госдепартаменте.

Ранее в американской прессе появились сообщения о том, что в Ливию якобы переброшены 200 российских наемников, включая снайперов.

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