Тирасполь, , 02:09 — REGNUM В Приднестровье надеются, что внутриполитическая ситуация в Молдавии не скажется негативно на динамике работы на всех уровнях переговорного процесса и выполнения молдавской стороной взятых на себя обязательств. Как передает ИА REGNUM, об этом заявил глава МИД ПМР Виталий Игнатьев на встрече с главой Миссии ОБСЕ в Молдавии Клайсом Нойкирхом.

Глава МИД ПМР напомнил, что вне зависимости от изменений состава правящей коалиции в соседнем государстве мандат политических представителей остается прежним, и выразил надежду, что стороны «не будут терять время в связи с этими процессами». Собеседники обсудили также ход переговорного процесса между Приднестровьем и Молдавией.

Напомним, в Молдавии 14 ноября утвердили новое правительство Иона Кику. За него проголосовали представители Демпартии и Партии социалистов. Правившая в течение пяти месяцев коалиция социалистов с блоком ACUM прекратила существование.