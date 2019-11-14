Бразилиа, , 23:49 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил надежду, что сотрудничество России и Боливии продолжится вне зависимости от смены власти в этой латиноамериканской стране. Об этом российский лидер заявил сегодня, 14 ноября, на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Бразилии.

Путин сказал, что российское руководство очень надеется на том, что кто бы к власти ни пришел в Боливии, интерес к развитию отношений с Россией сохранится.

«Мы со своей стороны готовы сотрудничать с властями, которые получат легитимный мандат», — подчеркнул российский лидер.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Боливии 20 октября прошли выборы президента, победу на которых одержал Эво Моралес, управляющий страной с 2006 года. Олднако оппозиция выборы не признала и вывела людей на улицы. Армия и другие силовики предали Моралеса и потребовали, чтобы он ушел в отставку. Моралес спешно бежал в Мексику.