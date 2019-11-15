Таванг, , 08:55 — REGNUM Глава министерства обороны Индии Раджнатх Сингх заявил, что жители приграничных районов «являются не обычными гражданами, а стратегическим ресурсом нации». Об этом 14 ноября сообщило индийское новостное издание «Наводая».

Раджнатх Сингх, выступая на празднике дружбы в округе Таванг, штат Аруначал-Прадеш, особо подчеркнул стратегическую важность населения региона для национальной безопасности, он также отметил, что правительство разработало специальный план по развитию северо-восточных территорий страны. Данная инициатива включает в себя создание промышленного коридора для экономического развития региона, а также строительство наземных путей сообщения для соединения индийского северо-востока и основной части территории страны.

Праздник дружбы проводится в северо-восточной Индии ежегодно с целью повысить уровень доверия населения к вооружённым силам страны. Подобные мероприятия приобретают особую важность в контексте стратегического противостояния Индии и Китая в указанном регионе.