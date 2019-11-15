Белград, , 09:07 — REGNUM Работа Политического комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы отметилась бурной дискуссией между членами сербской делегации и председателем комитета Рией Оумен по поводу приглашения и участия в заседании не аккредитованного в СЕ «посла Республики Косово», — заявили представители сербского парламента, пишет новостное агенство RTS 14 ноября.

Сербская делегация охарактеризовала присутствие представителя из Приштины в как своеобразную форму давления на членов Комитета при голосовании за нового докладчика Парламентской ассамблеи Совета Европы для Косово.

«Хотя председатель Комитета признал, что она была не права, члены сербской делегации настаивали на том, чтобы представитель Косово покинул встречу. Однако этого не произошло», — говорится в заявлении.

Делегация решила сообщить об этом инциденте и поведении председателя Комитета Лилиан Мори Паскьё, председателю Совета ПС Европы.

На заседании Политического комитета присутствовали Мария Обрадович и Жарко Обрадович, члены делегации во главе с Александрой Томич.

На заседании Политического комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы, немецкий депутат Питер Бейер был избран докладчиком по ситуации в Косово и Метохии.