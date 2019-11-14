Бразилиа, , 23:27 — REGNUM Возвращение вооруженных формирований Украины на линию разграничения в Донбассе даст право ополчению ДНР и ЛНР поступить так же, и это сделает бессмысленным весь процесс, заявил 14 ноября президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.

«Мы видим заявления официальных лиц, что в зону, откуда отведены войска с тяжелым вооружением, могут вернуться и другие вооруженные формирования. И милиция, и нацгвардия Украины. Но тогда все то же самое будет сделано со стороны ополченцев ЛНР и ДНР», — сказал Владимир Путин.

Российский президент отметил, что если войска уже ушли, то незачем заменять их другими формированиями.

Как сообщало ИА REGNUM, Киев более трёх лет под различными предлогами саботирует разведение сил на линии соприкосновения враждующих сторон в Донбассе.

Напомним, разведение сил должно привести к ликвидации условий взаимных обстрелов из лёгкого и стрелкового оружия.

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