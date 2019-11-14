Бразилиа, , 23:17 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин высказался относительно так называемой «формулы Штайнмайера». Речь об этом зашла сегодня, 14 ноября, на пресс-конференции Владимира Путина по итогам саммите БРИКС в Бразилии.

Владимир Путина на пресс-конференции по завершению саммита БРИКС Kremlin.ru

По словам Путина, «формула Штайнмаера» сама по себе не содержит ничего нового — это просто инструмент имплементации закона об особом статусе Донбасса, который Украина должна принять в соответствии с Минскими соглашениями.

При этом данная формуле не полностью соответствует Минским соглашениям, но и Россия, и Донбасс согласились с ней, только для того, чтобы хоть как-то двигаться вперед на пути мирного урегулирования.

Ключевым же вопросом является именно закон об особом статусе Донбасса. И в этой связи заявления первых лиц Украины о том, что будет принят какой-то другой закон на эту тему настораживают.

«Какой? Ведь это абсолютно ключевая вещь. Если будет принято нечто такое, что не будет согласовано с ЛНР и ДНР, то тогда все мгновенно зайдет в тупик», — подчеркнул президент России.

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