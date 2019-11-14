Бразилиа, , 22:57 — REGNUM Вклад Соединённых штатов и президента США Дональда Трампа в борьбу с терроризмом в Сирии признал президент РФ Владимир Путин 14 ноября во время пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Бразилии.

Сначала Путин отметил, что международная коалиция в Сирии до прихода туда России довольно долго «топталась на месте».

Далее президент России признал, что вклад США в борьбу с терроризмом есть, это, по словам Путина, надо признать и прямо говорить об этом.

В том числе, отметил Путин, есть в этой борьбе вклад и Дональда Трампа, президента США.

Ранее ИА REGNUM сообщало о призыве лидеров группы БРИКС к скорейшему завершению работы над всеобъемлющей конвенцией по борьбе с международным терроризмом и её последующем принятии ООН.

Читайте ранее в этом сюжете: Лидеры БРИКС призывают быстрее принять конвенцию по борьбе с терроризмом