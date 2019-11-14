Бразилиа, , 22:20 — REGNUM Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Бразилии прокомментировал возможность участия американского лидера Дональда Трампа в мероприятиях по случаю 75-летия Победы в Москве.

По мнению президента России, данный визит будет полезен для Трампа как лидера страны, внёсшей вклад в разгром нацизма, даже в разгар предвыборной кампании. Вместе с тем Путин отметил, что это лично решение президента США.

Напомним, на минувшей неделе Дональд Трамп заявил, что хотел бы присутствовать на параде Победы в Москве, однако мероприятия приходятся на «самый разгар избирательного сезона» в США, и визит будет зависеть от его рабочего графика.