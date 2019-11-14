Стокгольм, , 22:16 — REGNUM Шведские политики согласились с тем, что численность вооруженных сил должна увеличиться. Теперь претворение такого политического решения придется осуществлять генералитету страны. Об этом 14 ноября заявила шведская газета Dagens Nyheter.

В мае действующая в рамках Министерства обороны Швеции Комиссия по вопросам обороны предложила расширить количество военнослужащих Швеции с 60 000 человек до 90 000 человек. Чтобы достичь желаемых показателей, необходимо удвоить число обучающихся курсантов в военных училищах с сегодняшних 4000 до 8000 человек в год.

Согласно оценкам Призывного департамента Швеции, цели, поставленные Комиссией по вопросам обороны, являются вполне осуществимыми для их достижения. Этого можно достичь, если с 2021 года начать ежегодно увеличивать число призывников на 1000 человек.