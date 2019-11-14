Бразилиа, , 19:43 — REGNUM Во время своего председательства в группе БРИКС Россия намерена содействовать укреплению действующей рамках объединения финансовых механизмов, в том числе системы обмена макроэкономической информацией. Об этом сегодня, 14 ноября, на саммите БРИКС заявил президент России Владимир Путин.

Российский лидер напомнил, что в рамках БРИКС уже действуют структуры финансовых механизмов. Это и новый Банк развития, пул условных валютных резервов, а также функционирующая система обмена макроэкономической информацией.

Россия в 2020 году, когда она будет председательствовать в БРИКС, будет укреплять уже действующие финансовые механизмы, а также развивать новые, в частности, создание фонда облигаций БРИКС в национальных валютах.

Напомним, что саммит БРИК проходит в Бразилии 13 и 14 ноября.