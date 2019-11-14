Анкара, , 19:11 — REGNUM Президент США Дональд Трамп после встречи с президентом Турции Эрдоганом смягчил свою позицию по вопросу поставок Анкаре истребителей пятого поколения F-35, сообщает 14 ноября турецкий телеканал NTV со ссылкой на турецкого лидера.

«Я увидел, что Трамп стал более позитивен в этом вопросе, а его подходы — более продуктивны», — цитирует телеканал слова Эрдогана.

Напомним, на фоне покупки Анкарой у России зенитно-ракетных систем С-400 Вашингтон заблокировал участие Анкары в программе F-35 и остановил поставки этих истребителей для турецких ВВС.

Как сообщало ИА REGNUM, в процессе разработки истребителя F-35 турецкой стороной было внесено $1,4 млрд, однако до сих пор Анкара не получила ни одного самолёта этого типа.

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