Вашингтон, , 18:45 — REGNUM Президенты США и Турции — Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган в результате встречи в Вашингтоне «продвинулись» по вопросу российских систем С-400, заявила 14 ноября журналистам советник американского президента Келлиэнн Конуэй.

На вопрос журналиста о том, удалось ли добиться возвращения Турции в рамки НАТО по закупкам вооружений, Конуэй ответила положительно.

«Президент считает, что да», — сказала советник Дональда Трампа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после встречи с президентом США заявил, что Анкара не намерена отказываться от российских систем ПВО С-400, хотя и открыта для предложений по вооружениям производства США.

Напомним, закупка Турцией российских комплексов ПВО С-400 вызвала обострение отношений Вашингтона и Анкары.

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