Москва, , 18:27 — REGNUM Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев уверен, что находиться в оппозиции и критиковать всегда проще всего. Об этом он заявил в ходе встречи с активом «Молодой гвардии «Единой России», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Понятно, что в оппозиции всегда быть проще, критиковать всегда проще. Это банальность, но это именно так. [Проще] сказать «да, всё неправильно, это плохо у них получается, здесь они всё неверно сделали, а вот этот вообще мерзавец, и поэтому в такую политическую силу вступать неверно», — сказал Медведев.

По его словам, в последние годы «Единой России» удаётся оставаться главной политической силой в РФ, и это лишь свидетельствует о доверии людей.