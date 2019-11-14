Бразилиа, , 18:12 — REGNUM В честь 75-летия завершения Второй мировой войны и юбилея создания ООН страны БРИКС могли бы выступить с совместным заявлением, осуждающим попытки реабилитации и героизации нацизма, заявил 14 ноября президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании БРИКС.

Кроме того, глава российского государства призвал страны БРИКС выступить в поддержку устава ООН и международного права.

«Как вы знаете, в следующем году будет отмечаться 75 лет окончания Второй мировой войны и создания Организации Объединенных наций, и наши государства могли бы рассмотреть возможность подготовки совместного заявления, посвященного этим знаменательным событиям. Как представляется, было бы важно осудить попытки героизации нацистов и их приспешников, а также твердо выступить в поддержку миропорядка, основанного на международном праве и уставе ООН», — сказал Владимир Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября в Бразилии стартовал саммит глав государств БРИКС.

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