Бразилиа, , 17:55 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия, как председатель группы БРИКС в 2020 году продолжит развивать взаимодействие государств БРИКС по энергетической проблематике. Об этом глава государства заявил сегодня, 14 ноября, выступая на пленарном заседании саммита БРИКС, который проходит в Бразилии.

По словам президента России, Москва будет и дальше активно развивать взаимодействие государств БРИКС по энергетической проблематике. Кроме того, российская сторона продолжит продвигать свою инициативу по формированию платформы энергетических исследований.

Российский лидер напомнил, что в июне 2019 года уже состоялась встреча, в котором участвовали эксперты всех стран БРИКС, на которой обсуждались перспективные темы для проведения совместных исследований в области нефти, газа и энергоэффективности.