Тбилиси, , 17:48 — REGNUM В Тбилиси участники акции протеста принесли на проспект Руставели деревянные поддоны и разложили их на проезжей части проспекта. Автомобильное движение в центре города перекрыто. Об этом 14 ноября сообщает Первый канал Грузинского телевидения.

Акцию протеста перед зданием парламента Грузии организовали члены организаций «Измени» и «Позор». К ним же присоединились лидеры оппозиционных партий «Национальное движение» и «Европейская Грузия». Причиной протеста стало сегодняшнее решение грузинского парламента, провалившего поправки о переходе на пропорциональную избирательную систему.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, после двухдневных шумных обсуждений 14 ноября парламент Грузии 101 голосом против трех провалил законопроект, представленный правящей партией «Грузинская мечта». Для принятия конституционных поправок требовались голоса 113 депутатов. Однако 39 депутатов от правящей партии воздержались от голосования. Таким образом, выборы в 2020 году пройдут по смешанной системе (в мажоритарных округах и по партийным спискам), с 3-процентным барьером и предоставляемым политическим партиям правом создавать блоки.

Грузинские власти еще в июне пообещали внести изменения в конституцию, согласно которым в 2020 году выборы в парламент пройдут по пропорциональной системе. Оппозиция называет провал законопроекта «поставленным спектаклем». Оппоненты властей считают, что его спланировал председатель правящей партии, миллиардер Бидзина Иванишвили, который боится потерять власть в 2020 году.

Представители общественного движения «Стыдно», которые в июне проводили акции с требованием реформы избирательной системы, сегодня заявили, что Иванишвили обманул все население Грузии.

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