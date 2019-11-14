Ла-Пас, , 17:27 — REGNUM Временное руководство, сформированное в Боливии после отставки президента Эво Моралеса, заявило о признании оппозиционера Хуана Гуайдо президентом Венесуэлы, передаёт 14 ноября Agence France-Presse.

10 ноября Эво Моралес ушёл в отставку на фоне акций протеста и покинул страну. Также в отставку ушло всё высшее руководство Боливии. Временно исполняющей обязанности главы государства стала представитель оппозиции — вторая вице-спикер сената Жанин Аньес.

Хуан Гуайдо ранее также заявил о признании Жанин Аньес исполняющей обязанности президента Боливии.

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